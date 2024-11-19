Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye-Irak Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı ile B2B Görüşmeleri" kapsamında gerçekleştirilen "Irak Genel Ticaret Heyeti" programında, Irak'la karşılıklı ticareti orta vadede 30 milyar dolara çıkarmak için yıllık bazda fırsat ve potansiyel olduğunu söyledi. Bolat, ikili ticaret hacminde yeni ticari rotalarla küresel ticaretteki rolü güçlendireceklerini kaydetti.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'ndan aktarılan habere göre, "Türkiye-Irak Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı ile B2B Görüşmeleri" kapsamında gerçekleştirilen "Irak Genel Ticaret Heyeti" programına devam ediyor. Bağdat'ın ardından Basra'ya geçen Bakan Ömer Bolat, burada Türk ve Iraklı iş insanları ile bir araya geldi.

Basra Valisi Esad el-Eydani’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, yeni iş birliği alanları, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında atılabilecek adımları ve atlyapı-üstyapı projelerini ele alındı.

Programın Basra ayağının açılışında konuşan Bakan Bolat, Türkiye'nin kadim dostu Irak'la olan ilişkilerinin her alanda gün geçtikçe ilerlediğini söyledi.

"IRAK'IN KALKINMA YOLU PROJESİ, IRAK İÇİN TARİHİ ÖNEMDE BİR BÜYÜK VİZYON PROJESİ"

Türk heyetinin de iki gündür Irak'ta çeşitli temaslarda bulunduğunu, araştırmalar yaptığını dile getiren Bolat, "Buradaki ilkemiz, kazan-kazan ilkesi. Her iki ülke de kazançlı olsun. Her iki ülkenin iş insanları da bu faaliyetlerden kazansın. Bunu istiyoruz. 20 milyar dolara ulaşan karşılıklı ticaretimizi orta vadede 30 milyar dolara çıkarmak için yıllık bazda fırsat ve potansiyel var. Irak, istikrar yolunda hızla ilerliyor. Ekonomik, güvenlik, siyasi istikrarın birlikte ilerlemesi yeni projeleri, yeni yatırımları beraberinde getiriyor. Irak'ın Kalkınma Yolu Projesi, Irak için tarihi önemde bir büyük vizyon projesidir, bir büyük kalkınma projesidir." dedi.

Türkiye ve Basra'nın birbiri için sunduğu lojistik avantajlara değinen Bolat, Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin altına imza attığı Kalkınma Yolu Projesi'nin de orta vadede başarıyla tamamlanacağını anlattı.

Bolat, Türkiye'nin Irak'ın en zor günlerinde her zaman yanında yer aldığını, Irak'ın son 30 yıl içinde zorlu süreçleri başarıyla atlattığını hatırlatarak, Türk iş insanlarının da bu zorlu süreçte hiçbir tehlikeye aldırış etmeden daima Irak'ın yanında yer aldığını kaydetti.