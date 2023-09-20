Bursa'da yaşanan olayda, "kart-film" adı verilen hırsızlık yöntemiyle evlere giren ve toplamda yaklaşık 5 milyon Türk Lirası değerinde vurgun yapan 18 şüpheli, Bursa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen polis operasyonu ile yakalandı. Bu operasyon sonucunda 9 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, farklı adreslerden gelen "kart-film" hırsızlık ihbarları üzerine harekete geçti. Ekipler, olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameraları kayıtlarını titizlikle inceleyerek şüphelileri tespit etti. Şüpheliler, genellikle kiralık ev aradıkları bahanesiyle binaya girdiler ve kapıları sert plastik kartlar kullanarak açtılar.

Hırsızlar, işlerini bitirdikten sonra olay yerinden uzaklaşmak için yaklaşık 2-3 kilometre yürüyerek toplu taşıma araçlarına bindiler ve böylece izlerini kaybettirdiler. Daha sonra şebeke üyeleri tarafından bekledikleri yerden alındılar.

Polis ekipleri, çok sayıda güvenlik kamerası kaydını inceledikten sonra şüphelileri tespit etti. Ardından Bursa merkezli Yalova, Kırıkkale ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda 18 kişi yakalanırken, evlerde yapılan aramalarda hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 5 milyon lira nakit para ve ziynet eşyasına el konuldu.

Şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede bir şüpheli, ilginç bir şekilde, "Bir çıkayım belki evlenirim, taliplerimi bekliyorum" dedi. Tüm bu delil ve kanıtların ardından 9 şüpheli mahkeme tarafından tutuklandı.