Bursa'da meydana gelen trafik kazasında, merkez Osmangazi ilçesi Gökdere Bulvarı'nda 3 araç karıştı. 16 S 7623 plakalı servis minibüsü, 16 T 0645 plakalı ticari taksi ve 16 A 62737 plakalı polis aracı, Ali Ferruh Yücel Caddesi üzerinde çarpıştı. Bu kaza sonucunda 3 polis memuru ile minibüste bulunan 3 yolcu yaralandı. Yaralanan 3 polis memuru, hızla ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne taşındı, aynı zamanda servis minibüsündeki 3 yolcu da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.