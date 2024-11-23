Kartal Belediyesi, hafta sonu etkili olan şiddetli lodos ve yoğun yağışlara karşı tüm ekipleriyle sahaya çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarılar doğrultusunda, su baskınları ve lodosun yol açabileceği aksaklıkları en aza indirmek için hazırlıklar tamamlanarak, vatandaşların talepleri ve hazırlanan program kapsamında temizlik ve drenaj çalışmaları gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi ekipleri, yağışlı havanın başlamasıyla birlikte kriz masası oluşturarak 7/24 esasına dayalı bir çalışma programı uygulamaya koydu. Afet İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Komşu İletişim Merkezi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koordinasyon halinde çalışarak kritik noktalarda tedbirler aldı. Su baskını riski taşıyan alt geçitler, yaya yolları ve dere yataklarında temizlik ve drenaj çalışmaları hızlandırıldı. Yağışlar sırasında su taşkını yaşanabilecek bölgelerde mazgalların temizlenmesi ve tıkanıklıkların giderilmesi için özel ekipler görevlendirildi. Özellikle dere yatakları ve yağmur suyu drenaj hatlarında yapılan çalışmalarla risklerin minimize edilmesi hedeflenirken, yüksek kesimlerde beklenen kar yağışı nedeniyle tuzlama araçları hazır hale getirildi. Şiddetli lodostan kaynaklı ağaç devrilmelerine karşı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, gerekli çalışmaları gerçekleştirirken, soğuk havalardan olumsuz etkilenen sokak hayvanları için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise mama dağıtımı yaptı.

Kartal Belediyesi’nden vatandaşlara uyarı

Öte yandan, Kartal Belediyesi yetkilileri Afet Koordinasyon Merkezi’nde tüm ilgili müdürlüklerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları yapılan çalışmalar hakkında uzun süre bilgi aldı. Kartal Belediyesi yetkilileri, vatandaşlardan özellikle yağışlı havalarda daha dikkatli olmalarını, muhtemel su baskınlarına karşı gerekli önlemleri almalarını ve belediye tarafından yapılan uyarılara uymalarını istedi. Ayrıca, acil durumlarda 444 4 578 numarası üzerinden Komşu İletişim Merkezi’ni arayarak yardım talebinde bulunabilecekleri hatırlatıldı.