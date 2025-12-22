Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in, "Sanatı her mahalleye taşıyacağız" vizyonuyla hareket eden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yeni yıl kutlamalarını ilçenin farklı noktalarına yayıyor. Hafta sonu boyunca süren etkinliklerin adresi bu kez Hürriyet Kültür Merkezi ve Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi oldu. Günün erken saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte kültür merkezlerine akın eden çocuklar, kendileri için hazırlanan özel programla karşılandı.

Animasyon ekipleriyle eğlence zirve yaptı

Sadece tiyatro sahneleriyle sınırlı kalınmayan etkinlikte, salonların girişinde ve fuaye alanlarında çocukları karşılayan profesyonel animasyon ekipleri sergiledikleri performanslarla çocukları kahkahaya boğdu. Yüz boyama stantları, balon katlama ve interaktif dans gösterileriyle ısınan atmosfer, ana sahnede sergilenen tiyatro oyunlarıyla zirveye ulaştı.

Tiyatro sahnelerinde yeni yıl masalı büyük ilgi gördü

Hürriyet ve Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezleri’nin modern sahnelerinde sergilenen oyunlarda; yeni yılın getirdiği umut, yardımlaşma ve sevgi temaları işlendi. Renkli kostümler ve ışık şovlarıyla büyülenen minikler, oyunun kahramanlarına alkışlarla eşlik etti. Özellikle gösterilerde çocukların sahneye davet edildiği interaktif bölümler, mahalle sakinlerinden büyük ilgi gördü.

"2026 yılında da çocuklarımız için nice güzel projeleri hayata geçireceğiz"

Etkinliklerle ilgili açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kartal’da yaşayan her çocuğun sanata, spora ve kültüre eşit mesafede ulaşabilmesini istiyoruz. Bizim için önemli olan, bu güzel etkinlikleri sadece merkezde değil, tüm mahallelerimizde, her sokakta yaşayan çocuklarımıza ulaştırmaktır. Bugün burada kahkahalarla gülen, sahneye çıkıp oynayan, yüzleri boyanan her çocuk bizim için çok değerli. Çünkü onlar sadece bugünümüz değil, yarınımızın da mimarları. Onların hayal gücünü besleyecek, yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olacak her türlü imkanı sunmak bizim görevimiz. Yeni yıl şölenimiz önümüzdeki hafta sonu farklı mahallelerimizde devam edecek. 2026 yılında da çocuklarımız için nice güzel projeleri hayata geçireceğiz. Tüm Kartallı ailelerimizi ve yavrularımızı bu etkinliklere bekliyoruz" ifadelerini kullandı.