Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl da Kartal’da eşi benzeri görülmemiş coşku ve Kartal Belediyesi’nin organize ettiği büyük bir etkinlik programı ile kutlandı. İlçenin farklı noktalarında düzenlenen birbirinden farklı atölye etkinliklerinden, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarına; sihirbaz, animasyon, jonglör, tahta bacak, canlı heykel gösterilerinden, selfie box ve şişme oyun parklarına kadar daha birçok sürpriz etkinlik ile Kartallı çocuklar, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kendilerine armağan ettiği bayramın heyecanını, doyasıya yaşadı. Etkinliklere eşi ve oğluyla birlikte katılarak bayram coşkusunu tüm çocuklarla birlikte yaşayan Başkan Gökhan Yüksel, bayramların heyecan ve mutluluğunu Kartal’a kazandırdıkları yeşil alan ve parklarda tüm Kartallılarla yaşamaktan dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, Kartal Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen kortej yürüyüşü ile başladı. 5 farklı kültür merkezinde oynanan tiyatro oyunları ile de 23 Nisan coşkusu, Kartal’ın mahallelerinde devam etti. Mahalle ve Sokak Şenlikleri’nin yanı sıra; Kartal Meydanı, Yakacık Bayram Demirkol Parkı ile Karlıktepe 19 Mayıs Spor Parkı, Yalı Yunus Topselvi, Uğur Mumcu, Hürriyet, Yakacık ve Soğanlık Kültür Merkezleri de çocukların uzun yıllar unutamayacakları bayram etkinliklerinin başlıca merkezleri oldu. Kutlama alanları çocuklar ve aileleriyle adeta doldu taştı. Çocuklar ayrıca etkinlikler boyunca patlamış mısır ve pamuk şeker ikramından gün boyu faydalandı.

"Geleceği eğitimle değiştirebiliriz"

Güne mezun olduğu okul Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu’nda öğrencilerin gösterilerini izleyerek başlayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sonrasında Kartal Meydanı’nda gerçekleştirilen çocuk gösterilerini eşi Sibel Doğan Yüksel ve oğlu Eymen Ali ile birlikte izledi. Çeşitli halk oyunları oynayan çocukların ardından sahneye çıkan Başkan Yüksel, “Büyük Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe yürümek için küçük hanımlar ve küçük beylerin iyi eğitim alması gerekiyor. Gençlere emanet edilen bir ülke, çocuklara hediye edilen bir bayram Ata’mızın çocuklara verdiği önemi göstermektedir. Bizler de Ata’mızın izinde, çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim alması için çalışıyor ve kendimizi her geçen gün geliştirmeye devam ediyoruz. Tüm dünya çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.“ şeklinde konuştu ve sahneyi yeniden çocuklara bıraktı.

Başkan Yüksel’den temsili devir teslim

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anısına gelenekselleşen makam koltuğu devir teslim töreni de gerçekleşti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104. yıl dönümü kapsamında koltuğunu İhsan Bayrakçı İlkokulu 3F sınıfı öğrencisi Ömer Kaan Savaş’a teslim etti. Başkan Yüksel, “23 Nisan’da Kartal’ın Belediye Başkanı İhsan Bayrakçı İlkokulu öğrencisi Ömer Kaan Savaş oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla görevi Ömer Kaan Savaş’a devrettim ve ilçemizle ilgili hayallerini, fikirlerini dinledim.” dedi ve Başkan Savaş’ın makama geçişiyle birlikte Kartal’da ve okulunda hayata geçirmek istediği yenilikleri konuştu.

Tiyatro perdeleri Kartallı çocuklar için açıldı

Kartal Belediye tarafından açılışı yeni yapılmış olan Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi de kapılarını bayram coşkusuyla dolu olan çocuklar için açtı. Kültür Merkezi’nde Afacan ile Prenses adlı tiyatro oyununu izleyen çocuklar, keyifli dakikalar geçirirken aynı zamanda Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde de Sev Dünyayı isimli tiyatro oyunu, Hürriyet Kültür Merkezi’nde Bal Arısı Yaban Arısı tiyatro oyunu, Yakacık Kültür Merkezi’nde Sevimli Penguenler tiyatro oyunu, Soğanlık Kültür Merkezi’nde Sincabın Kayıp Günlüğü tiyatro oyunu çocuklar için sahnelendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bol bol kültür sanat etkinlikleriyle geçiren çocuklara eşlik eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Kartallı çocukların kültür sanatla iç içe olmaları için elimizdeki tüm imkânları kullanacağız. Yeni kültür merkezimizi çocuklar için bir sanat merkezi haline getireceğiz. Bu güzel günde çocuklarımızla bir arada olmaktan çok mutluyum, her günümüzün sanatla geçmesini diliyorum” dedi.

Kartal’da neşeyle doluyor çocuklar

Yakacık Bayram Demirkol Parkı’nda, Karlıktepe 19 Mayıs Spor Parkı ve Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde de çocuklar için büyük bir şenlik alanı oluşturuldu. Kartal’ın en büyük parkının ve kültür merkezlerinin bahçelerinin adeta oyun ve etkinlik alanına dönüştürüldüğü kutlamalarda doyasıya koşup oynayan çocuklar, yüz boyama, maske, baskı, rüzgârgülü, ritim, taş boyama, kum boyama, seramik ve çömlek, kitap ayracı gibi pek çok etkinlik atölyesinin yanı sıra; palyaço, sihirbaz, jonglör, tahta bacak, animasyon, canlı heykel, masal kahramanları gösterileri, selfie box ve şişme oyun parkları ve kendileri için hazırlanmış daha birçok etkinlikle Büyük Önder Atatürk’ün onlara armağan etmiş olduğu bayramı doyasıya yaşadı.

“Çocuklarımıza böylesine güzel ve kullanışlı alanlar sunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz”

Ellerinde rengârenk ve şekil şekil balonlarla patlamış mısır ve pamuk şeker sırasında bekleyen çocuklar, yaşadıkları mutluluk ve heyecanla ailelerin de yüzünü güldürdü. Parklarda oynayan çocukları ziyaret eden Başkan Gökhan Yüksel; “Yakacık Bayram Demirkol Parkı ve Karlıktepe 19 Mayıs Spor Parkı’mızda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı kutluyorken çocuklarımıza böylesine güzel ve kullanışlı alanlar sunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Her fırsatta dile getirdiğim gibi yeniden söylemek istiyorum; Kartallı çocuklarımızın yollarda değil, parklarda oynaması için parklarımızı yenilemeye, geliştirmeye ve Kartalımıza yeni parklar, oyun alanları katmaya devam edeceğiz. Bugün Bayram Demirkol Parkı’nda çocuklarımızın doyasıya koşup oynamalarını seyretmek benim için en büyük gurur ve mutluluktu. Bu vesile ile Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ülkemizin aydınlık yarınlarının teminatı olan sevgili çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve TBMM’nin kuruluşunun 104. yılını kutluyorum. Daha nicelerinde buluşalım, daha nicelerini büyük bir sevinçle kutlayalım” diyerek çocukların neşesine ortak oldu.

Kutlama etkinliklerine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, siyasi parti temsilcileri, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler, Kartal’ın mahalle muhtarları ile çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı.