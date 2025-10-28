Kartal’da, Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen resmi törenle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu başladı. Kartal Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreninde, Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bir kez daha saygı, minnet ve özlemle anıldı.

Kartal Kaymakamlığı tarafından organize edilen törene; Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Garnizon Komutanı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Anadolu Adliyesi Başsavcı Vekili, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet coşkusu Atatürk Anıtı’nda başladı

Program, Atatürk Anıtı’na sırasıyla Kartal Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Kartal Belediyesi çelenklerinin sunulmasıyla başladı. Ardından tüm katılımcılar, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırası önünde saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu. Kartal Meydanı’nı dolduran kalabalık, bayraklarla ve marşlarla 29 Ekim coşkusunu yaşarken, törende birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.

"Cumhuriyet’in değerlerini yaşatmaya devam edeceğiz"

Törenin ardından kısa bir değerlendirme yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet’in sadece geçmişin değil, aynı zamanda geleceğin de en büyük güvencesi olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Bugün, 102 yıl önce atılan büyük bir adımın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet; eşitliğin, özgürlüğün ve halk iradesinin teminatıdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği bu değerleri yaşatmak hepimizin görevidir. Kartal’da her yaştan yurttaşımızla birlikte Cumhuriyet coşkusunu paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Başkan Yüksel, törenden sonra vatandaşlarla selamlaşarak anıt önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.