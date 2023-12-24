Kartal’da bir iş yerinin çatısından bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangını itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Olay, saat 05.00 sıralarında Kartal ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir restoranda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, restoranın arkasında bulunan fazla eşyaların konulduğu deponun çatısından dumanlar yükseldi. Dumanlar kısa sürede büyürken, restoranda çalışan işçiler tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.