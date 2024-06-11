Kurban Bayramı’na sayılı günler kala İstanbul’da kurulan kurban pazarlarında pazarlıklar başladı. Kartal’da kurulan kurban pazarının en büyüğü olan ve canlı bin 320 kilo gelen tosun, 400 bin TL’den satışa çıkarıldı.

Kartal’da kurulan kurban pazarında satışlar başlarken besici ile vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar da yaşanıyor. Kurulan çadırlarda besiciler kurban kesecek vatandaşları beklerken, vatandaşlar da bayrama sayılı günler kala fiyat araştırmasına başladı. Afyon’dan Kartal’a 80 adet kurbanlık hayvan getiren Eyüp Yavuz, pazarın en büyük kurbanlığının kendilerinde olduğunu söyleyerek, canlı bin 320 kilo gelen tosuna 400 bin TL istediklerini belirtti.

“Kurban pazarının şampiyonu bin 320 kg ağırlığında”

Afyonlu besici Eyüp Yavuz, “Afyon’dan geliyoruz. Besicilik babadan kalma mesleğimiz. Her yıl Kartal’a getiriyoruz, bu yıl 80 tane getirdik. Yaklaşık 40 tanesi satıldı. Kurban pazarının şampiyonu, en büyüğü. 3,5 yaşında, bin 320 kg ağırlığında. Alıcılarını bekliyor. Fiyat olarak 400 bin TL belirledik” diye konuştu.