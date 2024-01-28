Kartal’da polisin dur ihtarına uymayan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki otoparka uçtu. Kaza sonucu yaralanan olmazken araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay 03.00 sularında Kartal Topselvi E5 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre polisin dur ihtarına uymayan 68 ACT 269 plakalı aracın sürücüsü E.T Ankara istikametinde ilerlerken polisin dur ihtarına uymayarak kaçarken direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki iş merkezinin otoparkına uçtu. Kazada yaralanan olmazken araçta bulunan E.T ve yanındaki kişiye alkol testi yapıldı. Test sonucu 1,93 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, yanındaki yolcuyla beraber gözaltına alınırken, araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.