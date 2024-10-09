Kartepe Belediyesi’nin ekim ayı meclis toplantısında 2025 yılı bütçesi 1 milyar 662 milyon TL olarak belirlendi.

Kartepe Belediyesi’nin ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında 3 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis gündeminde yer alan 2025-2029 stratejik planı, 2025 mali yılı performans programı ve 2025 mali yılı bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi. Kartepe Belediyesi’nin 2025 yılı bütçesi 1 milyar 662 milyon TL olarak belirlendi.