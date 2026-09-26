Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, sörf sporu yapanların sayısı artarken, ayakta sörf sporu da yaygınlaşmaya başladı. İstanbul'dan gelen iki çocuk babası Kaan Tuna da Ören Sahili'nde ayakta sörf sporu yapanların öncüsü oldu.

Ören Sahili'nde sörf sporu yapanların sayıları her geçen gün artarken, Kaan Tuna da ayakta sörf sporu yapanların öncüsü oldu. Denizi çok sevdiğini kaydeden 52 yaşındaki Tuna, herkesi sahile davet ettiğini söyledi. Tuna, 'Ayakta kürek sörfü olarak bilinen, genellikle dalgasız deniz, göl veya sakin nehirlerde yapılan bir su sporu olan ayakta kürek sörfü Ören Sahili'nde de yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz yaz tek tük görerek heveslendiğim bu spor dalı bu yazın gelmesiyle birlikte iyice merakımı arttırdı. Tamamen bir hobi olarak başladığım bu spor bende tutkuya dönüştü. Daha evvelden de kürek ve kano sporları ile sahilde amatörce ilgilendim. Bu sene buna yeni bir dal olarak bu sporu ekledim. Gençlere ve özellikle genç kalmak isteyenlere alternatif bir spor olarak da tavsiye ederim. Herkesi Ören Sahili'ne bekliyorum' dedi.