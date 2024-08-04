Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatına güç katacak Kartepe İtfaiye Müfreze binasının temeli atıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatının gücüne güç katacak çalışmalarına devam ediyor. Kartepe bölgesine hizmet etmek üzere 3 bin 296 metrekare alanda yapılacak itfaiye müfreze binasının temeli atıldı.

Olaylara daha hızlı ve etkili müdahale edilmesi için kendini sürekli yenileyen Kocaeli İtfaiyesi, Kartepe’de yeni bir müfreze binası inşa ediyor. Kartepe Uzunçiftlik bölgesinde Nuh Çimento MYO’nun hemen karşısında yapılan yeni müfreze binasının temeli atıldı. Ekipler zemin kat kolon demir imalatına başladı.

5 ARAÇLIK GARAJ

3 bin 296 metrekare alanda inşa edilen Kartepe İtfaiye Müfreze binasının zemin katında itfaiye araçları için garaj, garaj bakım onarım odası, haberleşme, vardiya amirliği, grup amirliği, yazı işleri, eğitim-toplantı salonu, mekanik ve elektrik odaları, 2 adet depo, mutfak, dinlenme ve yemekhane odası yer alıyor. Birinci katta ise 4 adet yatakhane, mescit, misafir odası bulunuyor. Zemin kapalı garaj içerisinde yüzey sertleştiricili hasır donatılı beton, geri kalan tüm mahaller 60x60 seramik kaplama yapılacak. Saha asfalt kaplaması yapılacak, bahçede voleybol sahası, otopark ve araç yıkama yeri bulunacak.