Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na güç katacak olan Kartepe itfaiye müfreze binasında çalışmalar başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiyenin olaylara daha kolay müdahale etmeleri için kentte yeni müfreze binaları inşa ediyor. Bu binalardan biri de Kartepe’ye yapılıyor. Acil durumlarda Kartepe bölgesine hizmet etmek üzere 3 bin 296 metrekare alanda yapılacak 5 araçlık itfaiye müfreze binasında çalışmalar başladı. 3 bin 296 metrekare alanda inşa edilecek Kartepe itfaiye müfreze binasında temel için hazırlıklar başladı. Projede toplam inşaat alanı bin 296 metrekare, bina oturum alanı ise 836 metrekareden oluşuyor. Alanda ekipler tarafından temel demiri döşemesi yapılıyor. Zemin katta itfaiye araçları için garaj, garaj bakım onarım odası, haberleşme, vardiya amirliği, grup amirliği, yazı işleri, eğitim-toplantı salonu, mekanik ve elektrik odaları, 2 depo, mutfak, dinlenme ve yemekhane odası yer alıyor. 1. katta ise 4 yatakhane, mescit ve misafir odası bulunuyor. Zemin kapalı garaj içerisinde yüzey sertleştiricili hasır donatılı beton, geri kalan tüm mahaller 60x60 seramik kaplama yapılacak. Bahçede ayrıca voleybol sahası, otopark ve araç yıkama yeri bulunacak.