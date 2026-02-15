Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Çevre Programı kapsamında Akdeniz Eylem Planı (UNEP/MAP) tarafından verilen İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödüllerinde çevreci ve sürdürülebilir politikalarıyla ikincilik ödülüne layık görüldü. Uluslararası itibarı yüksek olan bu başarı, Balıkesir'i Akdeniz havzasında çevre yönetimi, iklim eylemi ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında örnek alınan belediyeler ligine taşıdı.

Akdeniz kıyısındaki şehirlerin çevre koruma, iklim eylemi, yaşam kalitesi ve sürdürülebilir kalkınma performanslarını bütüncül biçimde değerlendiren İstanbul Çevre Dostu Şehir Ödülü'nün (IEFCA) 2024-2025 yılını kapsayan 5. Dönemi sonuçlandı. Uluslararası jüri değerlendirmesi sonucunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz genelinde ikinci seçilerek önemli bir başarıya imza attı. Genel değerlendirme sonucunda; Almera (İspanya) birinci seçilirken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ikinci olma başarısını elde etti. Bu başarı, Balıkesir'i Akdeniz havzasında çevre yönetimi, iklim eylemi ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında örnek alınan belediyeler ligine taşırken, kenti COP24 (Barselona Sözleşmesi 24. Taraflar Konferansı) kapsamında resmen tanınan, uluslararası itibarı yüksek bir çevre başarısı kazandırdı.

Belediyelerin performansları karşılaştırmalı olarak değerlendirildi

Akdeniz Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi'nin (MSSD) 'bayrak girişimi' olarak kabul edilen bu ödül, Türkiye'nin gönüllü mali katkılarıyla finanse edilmekte; böylece hem BM çatısı altında güvenilir hem de Türkiye'nin çevre diplomasisine stratejik katkı sağlayan bir araç işlevi görüyor. Başvuru sürecinde kentlerin; iklim değişikliğiyle mücadele, doğal alanların korunması, sürdürülebilir ulaşım, atık ve su yönetimi, enerji verimliliği, kırılgan grupların kapsanması ve katılımcı yönetişim gibi alanlardaki somut performansları karşılaştırmalı olarak değerlendirildi. Tüm bu başlıklar, entegre planlama yaklaşımı, performans göstergeleri (KPI), dijital izleme sistemleri ve paydaş katılımı gibi yönetişim ve izleme mekanizmaları çerçevesinde ele alındı.

Yeşil yatırımlar ve çevreci uygulamalar başarılı bulundu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin; sera gazı envanteri hazırlanması, karbon nötrlük hedefleri, yenilenebilir enerji uygulamaları ve elektrikli ulaşım yatırımları gibi iklim değişikliği azaltımına yönelik çalışmalarının yanı sıra yeşil altyapı uygulamaları, korunan alanlar, ekolojik koridorlar, sulak alan restorasyonu ve istilacı türlerle mücadele gibi ekosistem ve biyolojik çeşitlilik koruma faaliyetleri; mekânsal planlama, kentsel yeşil alanların artırılması, kıyılara erişim ve kentsel tarım alanları gibi sürdürülebilir arazi kullanımı politikaları başarılı olarak değerlendirildi. Ayrıca PM2.5-PM10 izleme sistemleri, temiz ulaşım ve düşük emisyonlu araçlar ile temiz ısınma sistemlerini kapsayan hava kalitesi yönetimi uygulamaları; içme suyu yönetimi, atık su arıtma tesisleri, su verimliliği ve izleme sistemlerini içeren su yönetimi politikaları; entegre atık yönetimi, sıfır atık uygulamaları ve yüksek kapsama oranına dayalı döngüsel ekonomi çalışmaları da değerlendirme kriterleri arasında yer aldı. Belediye binalarında yenilenebilir enerji kullanımı, güneş enerjisi projeleri ve enerji verimliliği yatırımları; bisiklet yolları ve düşük emisyonlu hareketlilik politikaları ile desteklenen sürdürülebilir ulaşım stratejileri de değerlendirme sonucunda başarılı bulundu.