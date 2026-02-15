Çanakkale'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2024-2028 Hayvancılık Politikaları ve Hayvansal Üretimin Planlanması çerçevesinde hayata geçirilen Eğitim Seferberliği kapsamında, buzağı kayıplarının azaltılmasına yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Çanakkale'de buzağı kayıplarının azaltılması ve üreme verimliliğinin artırılması amacıyla düzenlenen toplantı, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Erkan Erdoğmuş başkanlığında şube ve ilçe personelinin katılımıyla yapıldı.

İl ve ilçe personelinin katıldığı toplantıda özellikle doğum öncesi ve doğum sonrası bakım, ağız sütü (kolostrum) yönetimi, barınak hijyeni, doğru besleme teknikleri ve bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri üzerinde duruldu.

Buzağı ölümlerinin azaltılmasıyla sürü sağlığının güçlendirilmesi, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve sürdürülebilir hayvancılığın desteklenmesi hedefleniyor.