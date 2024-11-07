Kartepe’deki 3 sokak toplamda 750 ton asfalt serilerek konforlu hale getirildi.

Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki Çeşmeli, Şeref ve Meram sokaklarında başlatılan çalışmalar kapsamında 750 ton binder asfalt serildi. Çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Ertuğrulgazi Mahallesi Çeşmeli, Şeref ve Meram Sokaklarındaki asfalt çalışmalarını hızla sürdüren ekipleri yerinde ziyaret ederek son durum hakkında bilgi edindik. Çok yakında, bu yollar sizlere daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sunacak" şeklinde konuştu.