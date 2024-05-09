Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Çiğdem Eroğlu’nun "İç içe" seramik sergisi, Kartepe Belediyesi’nin desteği ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kartepe Belediyesi’nin desteği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Çiğdem Eroğlu’nun "İç içe" seramik sergisi, düzenlenen törenle Kartepe Sanat Evi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Kartepe Sanat Evi’ndeki sergide yer alan 45 eser, Anadolu’nun iç içe geçmiş kültürel zenginliklerini geçmişten bugüne taşıyan seramik sanatıyla ifade etmeyi hedefliyor. Yapılan eserleri inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Sanatla iç içe bir Kartepe hayal etmiştik. Şimdi Kartepe Sanat Evi’mizde başlayan bu hikayenin birbirinden özel sergilerle buluşmasının gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çiğdem Eroğlu’nun çömlek, seramik ve heykel çalışmalarını bir araya getirdiği “İç İçe” adlı karma sergisi 17 Mayıs’a kadar ziyaretinizi bekliyor” dedi.