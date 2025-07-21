Kartepe’de yaz aylarına özel düzenlenen açık hava sineması etkinliğinde "Dedemin Fişi" filmi gösterildi.

Kartepe Belediyesi’nin yaz akşamlarını renklendiren açık hava sineması etkinlikleri, "Dedemin Fişi" filmiyle devam etti. Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki Kanal Park’ta kurulan dev ekranda gösterilen film, vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattı. Kartepe Belediyesi’nin patlamış mısır ve içecek ikramlarıyla daha da keyiflenen gecede, mahalle sakinleri açık havada film izlemenin tadını çıkararak güzel hatıralar biriktirdi.

Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği açık hava sineması etkinliklerinin, yaz boyunca farklı filmlerle devam edeceği belirtildi.