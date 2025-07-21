

Kaza Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Şevki Onur Akbulut(35) yönetimindeki 06 YY 320 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere saplandı. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki yolcu Hayrican P., ağır yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Bursa'daki bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan çiğ köfte işyeri sahibi Onur Akbulut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi Çimen camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.