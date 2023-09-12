Kas krampı, bir veya daha fazla kasın aniden ve istem dışı olarak kasılmasıdır. Ani bir kramp nedeniyle uykudan uyandığınız olduysa veya spor yaparken birden durmanız gerektiyse kas kramplarının son derece şiddetli ağrıya neden olabileceğini biliyorsunuzdur. Kas krampları genellikle zararsız olmalarına rağmen, geçici bir süre etkilenen kası kullanmanızı engelleyebilirler.

Uzun süreli egzersiz veya fiziksel çalışma, özellikle sıcak havalarda kas kramplarına yol açabilir. Bazı ilaçlar ve belirli hastalıklar da kas kramplarına neden olabilir. Kas kramplarını genellikle kişisel bakım uygulamalarıyla evde kendiniz tedavi edebilirsiniz.

Belirtileri

Kas krampları çoğunlukla bacak kaslarında, özellikle baldırlardaki kaslarda gelişir. Ani ve şiddetli acıya ek olarak, cildin altındaki sertleşmiş kas dokusu dokunarak hissedilebilir veya gözle görülebilir.

Ne zaman doktora gitmelisiniz?

Kas krampları çoğunlukla kendiliğinden geçer ve nadiren tıbbi bakım gerektirecek derecede ciddidir. Yine de aşağıdaki durumlarda doktorunuzla görüşün:

Kramplar şiddetli rahatsızlığa neden oluyorsa

Kramplarla birlikte bacakta şişme, kızarıklık veya deride değişiklik oluşuyorsa

Kramplar sık sık tekrarlıyorsa

Kişisel bakım uygulamaları ile geçmiyorsa

Ağır egzersiz gibi belirli bir neden ile ilişkili değilse

Nedenleri

Bir kasın fazla kullanılması, su kaybı, kas gerilmesi veya uzun süre aynı pozisyonda durmak bile kas kramplarına yol açabilir. Ancak çoğu durumda kas kramplarının nedeni tam olarak bilinmemektedir.

Kas krampları çoğunlukla zararsız olmalarına rağmen, bazı durumlarda altta yatan bir sağlık sorunu ile ilişkili olabilirler:

Yetersiz kan dolaşımı. Bacaklarınıza kan taşıyan damarların daralması (ileri seviye aterioskleroz), egzersiz sırasında bacak ve ayaklarda kramp benzeri ağrıya neden olabilir. Bu kramplar çoğunlukla egzersiz bittikten kısa bir süre sonra geçer.

Bacaklarınıza kan taşıyan damarların daralması (ileri seviye aterioskleroz), egzersiz sırasında bacak ve ayaklarda kramp benzeri ağrıya neden olabilir. Bu kramplar çoğunlukla egzersiz bittikten kısa bir süre sonra geçer. Sinir sıkışması. Omurgadaki sinirlerin sıkışması da (lomber stenoz) bacaklarda kramp benzeri ağrıya neden olabilir. Genellikle ağrı yürüdükçe kötüleşir. Sanki alışveriş arabası itiyormuş gibi hafif eğik pozisyonda yürümek semptomları iyileştirebilir veya semptomların başlamasını geciktirebilir.

Omurgadaki sinirlerin sıkışması da (lomber stenoz) bacaklarda kramp benzeri ağrıya neden olabilir. Genellikle ağrı yürüdükçe kötüleşir. Sanki alışveriş arabası itiyormuş gibi hafif eğik pozisyonda yürümek semptomları iyileştirebilir veya semptomların başlamasını geciktirebilir. Mineral eksikliği. Beslenmenizde yeterince potasyum, kalsiyum veya magnezyum olmaması bacak kramplarında rol oynayabilir. Genellikle yüksek tansiyon için kullanılan idrar söktürücü ilaçlar (diüretik ilaçlar) da bu mineralleri azaltabilir.

Tedavi ve ilaçlar

Kas kramplarını çoğunlukla kişisel bakım uygulamalarıyla tedavi edebilirsiniz. Doktorunuz kas kramplarını azaltmak için esneme egzersizleri gösterebilir. Yeterli miktarda su içtiğinizden emin olun. Tekrarlayan kramplar uykunuzun bölünmesine neden oluyorsa doktorunuz kaslarınızı gevşetecek bir ilaç verebilir.

Alternatif Tıp

Bacak krampları için B vitamini takviyesi önerenler vardır, ancak bu bilginin doğrulanması için daha çok araştırma yapılması gerekmektedir.

Yaşam tarzı ve evde bakım

Eğer kas kramplarınız varsa aşağıdaki maddeler rahatlamanızı sağlayabilir:

Esneme ve masaj. Kramp giren kası esnetin ve hafifçe ovalayarak gevşemesine yardım edin. Baldır kramplarında, ağırlığınızı kramp giren bacağın üstüne verin ve hafifçe dizini bükün. Eğer ayağa kalkamıyorsanız yere veya bir sandalyeye oturarak kramp giren bacağınızı uzatın. Bacağınızı bükmeden ayağınızın ucunu başınıza doğru çekmeye çalışın. Bu işlem aynı zamanda diz arkasındaki uyluk kaslarındaki krampların da rahatlamasına yardımcı olur. Ön uyluk kaslarındaki (kuadriseps) kramplar için, bir sandalyeden destek alarak etkilenen taraftaki ayağınızı kalçanıza doğru çekmeye çalışın.

Kramp giren kası esnetin ve hafifçe ovalayarak gevşemesine yardım edin. Baldır kramplarında, ağırlığınızı kramp giren bacağın üstüne verin ve hafifçe dizini bükün. Eğer ayağa kalkamıyorsanız yere veya bir sandalyeye oturarak kramp giren bacağınızı uzatın. Bacağınızı bükmeden ayağınızın ucunu başınıza doğru çekmeye çalışın. Bu işlem aynı zamanda diz arkasındaki uyluk kaslarındaki krampların da rahatlamasına yardımcı olur. Ön uyluk kaslarındaki (kuadriseps) kramplar için, bir sandalyeden destek alarak etkilenen taraftaki ayağınızı kalçanıza doğru çekmeye çalışın. Sıcak veya soğuk uygulama. Gergin veya kasılmış kasın üstüne ılık havlu veya sıcak su torbası koyabilirsiniz. Sıcak bir banyo yapmak veya kramp giren kasın üzerine duşta sıcak su tutmak da yardımcı olabilir. Alternatif olarak kramp giren kasa buzla masaj yapmak da ağrıyı rahatlatabilir.

Korunma

Bu adımlar krampları engellemeye yardımcı olabilir: