Kasık fıtığı kendiliğinden geçmez. Ameliyatla tedavi edilmesi gereklidir. Açık kalan karın zarı bölgesinde kız çocuklarında yumurtalık, erkek çocuklarında bağırsağın sıkışma riski nedeniyle tanı konduğunda ailenin ve çocuğun uygun olduğu zamanda en kısa sürede cerrahi olarak tedavi edilmesi gereklidir. Çünkü eğer gecikme olursa ve buraya bağırsak ya da yumurtalık sıkışır, zamanında tedavi edilmezse o organın kaybına kangrenine kadar gidebilen kötü sonuçları mevcuttur. Bu yüzden kasık fıtığı tanısı koyduğumuz bebek veya çocukları, anestezi alabilir durumdaysa mümkün olan en kısa sürede ameliyatla tedavi etmekteyiz.