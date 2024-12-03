Açıklanan verilere göre:

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 47,09, aylık bazda ise yüzde 2,24 oranında artış gösterdi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık yüzde 29,47, aylık yüzde 0,66 oranında yükseldi.

TÜFE'deki (2003=100) değişim, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24, Aralık 2023'e göre yüzde 42,91, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,45 olarak kaydedildi. Ana harcama grupları arasında yıllık artışın en düşük olduğu grup yüzde 26,24 ile ulaştırma olurken, en yüksek artış yüzde 92,49 ile eğitim grubunda yaşandı.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-0,25 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Kasım ayı itibarıyla, 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 10 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 106 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.



Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %45,68, aylık %1,54 oldu



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %1,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,28, bir önceki yılın aynı ayına göre %45,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,56 olarak gerçekleşti.