2026'nın Ocak-Ağustos döneminde ülke genelinde meydana gelen 457 bin 816 kazada bin 430 kişi hayatını kaybetti, 272 bin 207 kişi yaralandı. Bursa'da ise 8 aydaki kazalarda 40 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçen Ağustos ayına dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Bir ay boyunca ülke genelinde meydana gelen 64 bin 901 trafik kazasında 44 bin 550 kişi yaralandı, 233 kişi hayatını kaybetti. Yılının ilk 8 aylık döneminde ise ülke genelinde vuku bulan 272 bin 207 kişi yaralandı. Kazalara yine sürücü kusurları davetiye çıkardı. Tam 206 bin 153 kazaya sürücüler sebep olurken 16 bin 986 yaya da kazaya karıştı. Bin 339 kaza da araç içerisindeki yolcuların kurallara riayet etmemesinden kaynaklandı.



Yılın 8 aylık döneminde kuralları çiğneyen sürücülere ceza yağdı. 2 bin 978 yayaya kuralları hiçe saydıkları için ceza yazılırken 71 bin 746 yolcuya da ceza kesildi. 3 milyon 252 bin 221 sürücüye çeşitli kural ihlalleri sebebiyle cezai işlem uygulanırken PTS kameralarınca tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle de 19 milyon 523 bin 843 araç plakasına ceza yazıldı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 150 bin 664 sürücü denetimlerde trafik polisine yakalandı. 1 milyon 558 bin 558 araç da çeşitli sebeplerden ötürü trafikten men edildi.



Bursa'da 40 can kaybı var

Kural tanımaz sürücüler metropol şehirlerde de onlarca ölümlü trafik kazasına karıştı. Resmi verilere göre yılın ilk 8 ayında meydana gelen kazalarda Ankara'da 78, İstanbul'da 96, İzmir'de 49 ve Bursa'da 40 kişi hayatını kaybetti. Bursa'da geçtiğimiz Ağustos ayında bin 101 yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalar sonucu kentte 7 kişi hayatını kaybederken yaralanan bin 504 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehirde yılın Ocak - Ağustos döneminde ise 7 bin 251 yaralamalı kaza meydana geldi. 40 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken 9 bin 732 kişi de yaralandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu.

Kaynak: İHA