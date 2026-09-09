Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden açılan soruşturma kapsamında, Kaşif Kozinoğlu’nun hayatını kaybettiği dönemde cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 10’u polis ekiplerince gözaltına alınırken, bir kişinin ise yurt dışında olduğu ve hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Soruşturmanın genişletilmesi üzerine, Kozinoğlu’nun kesin ölüm nedeninin yeniden belirlenebilmesi için mezarının açılmasına karar verildi.

ÖLÜM GÜNÜNE İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Kaşif Kozinoğlu, ifade vermesine kısa bir süre kala, cezaevindeki sekizinci ayında 12 Kasım 2011’de yaşamını yitirmişti. Yeniden ele alınan dosyada, Kozinoğlu’nun ölüm günü yaşananlara ilişkin dikkat çekici ayrıntılar yer aldı.

Dosyaya yansıyan bilgilere göre Kozinoğlu, sabah saatlerinde duş aldıktan sonra koğuşunda rahatsızlandı. Durumu fark eden yan koğuştaki tutukluların acil yardım butonuna bastığı belirtildi. Kamera görüntülerine dayandırılan iddiaya göre ise merkezi panodaki uyarıyı gören bir gardiyan, müdahalede bulunmak yerine radyonun sesini yükselterek alarm sesinin duyulmasını engelledi. Aynı dakikalarda sağlık ekibinin yemekte olduğu, bu nedenle Kozinoğlu’na yapılacak ilk müdahalenin geciktiği ileri sürüldü.

KAŞİF KOZİNOĞLU KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Harp Dairesi'nde uzun yıllar görev yaptıktan sonra 1995'te kendi isteğiyle emekli olup MİT'e katılan Kozinoğlu; Orta Asya, Suriye, Bosna-Hersek ve Afganistan'da kritik görevler üstlenmişti. MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanlığı da yapan Kozinoğlu, Eylül 2010'da "Baş Müşavir" sıfatıyla Asya Bölgesi'ne atanmıştı. 2011'deki vefatının ardından hazırlanan kesin ölüm raporunda, doku örneklerinde kimyasal etkileşim veya zehir bulgusuna rastlanmadığı ve ölümün kalp hastalığı nedeniyle gerçekleştiği belirtilmişti. Buna rağmen kamuoyunda zehirlenme ve müdahale eksikliği iddiaları 15 yıl boyunca tartışılmaya devam etti.