Tarihinde ilk kez Süper Amatör Lig’e gerileyen Turgutluspor, teknik direktörlük görevine 2004 doğumlu Zeynep Mestan’ı getirdi. Kulüp binasında kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atan Mestan, kulüp tarihinin ilk kadın teknik direktörü oldu.

TURGUTLUSPOR’DA TARİHİ KARAR

Yeni sezonda Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Turgutluspor, teknik direktör tercihiyle dikkat çekti. Kırmızı-siyahlı yönetim, takımın başına Zeynep Mestan'ı getirdi.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde sözleşmeye imza atan Mestan, böylece Turgutluspor tarihinde teknik direktörlük görevini üstlenen ilk kadın isim olarak tarihe geçti.

FUTBOL SAHALARINDAN TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE

İzmir doğumlu Zeynep Mestan’ın futbolculuk geçmişi de bulunuyor. Daha önce kadınlar amatör liglerinde forma giyen genç teknik direktör, futbolculuk döneminde Bornova ekiplerinde görev yaptı.

Mestan, yeni sezonda Turgutluspor’un Süper Amatör Lig’deki mücadelesinde takımın başarısı için teknik direktör olarak görev yapacak.

LİGİ 10'UNCU BASAMAKTA BİTİRDİ

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Turgutluspor, sezonu 10’uncu sırada tamamladı. Kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezonda ise kulüp tarihinde ilk kez Süper Amatör Lig’de sahaya çıkacak.

Turgutluspor yönetimi, teknik direktörlük görevini 2004 doğumlu Zeynep Mestan’a emanet etti. Genç çalıştırıcı, yaşı ve kulüp tarihinin ilk kadın teknik direktörü olmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Mestan’ın göreve başlamasıyla Turgutluspor’da yeni bir dönem de resmen başlamış oldu.