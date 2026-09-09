Suriye genelinde Türkçenin seçmeli yabancı dil dersleri arasından çıkarılarak yerine Fransızcanın konulması tepkilere neden oldu. Suriye Millî Eğitim Bakanlığı, söz konusu uygulamanın yeni müfredat çalışmalarının tamamlanamaması nedeniyle Esad döneminde kullanılan eğitim programına geçici olarak dönülmesinden kaynaklandığını bildirdi. Kararın ardından Türkmen temsilciler ile Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla temaslarını artırdı.

ESKİ MÜFREDAT UYGULAMAYA ALINDI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Türkçenin seçmeli ders kapsamından çıkarılması özellikle Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekât bölgelerinde 2017’den bu yana sürdürülen eğitim sistemini olumsuz etkileyebilecek bir gelişme olarak değerlendirildi. Suriye yönetimi ise yeni eğitim-öğretim yılı için hazırlanan müfredatın zamanında tamamlanamadığını, bu nedenle önceki döneme ait programın uygulanmak zorunda kaldığını açıkladı.

Kararın ardından Suriye Türkmen Meclisi tarafından hazırlanan kapsamlı rapor, Suriye Millî Eğitim Bakanlığı yetkililerine iletildi. Suriye Türkmen Meclisi Halep Sorumlusu Hüseyin İsa, düzenlemenin yalnızca Türkmen öğrencileri değil, Türkiye’den Suriye’ye geri dönen yüz binlerce çocuğu da doğrudan etkileyeceğine dikkat çekti. Türkiye’de ilk ve ortaöğrenim gören öğrencilerin yıllar içinde edindiği Türkçe bilgisinin işlevsiz hâle gelebileceğini belirten İsa, eğitim alanındaki mevcut kazanımların korunması gerektiğini ifade etti.

Suriye'de 2026 yılında çıkarılan 13 sayılı Kararname ile Kürt vatandaşların yoğunlukta olduğu bölgelerde Kürtçenin resmî ve özel okullarda seçmeli dil olarak kabul edilmesini hatırlatan Türkmen temsilciler ve STK'lar, benzer bir adımın Türkçe için de atılmasını istiyor. Suriye Anayasası'nın "Arapça devletin resmî dilidir" maddesine sadık kalınarak, Türkçe'nin de yeni dönem müfredatına seçmeli ders olarak eklenmesi talep ediliyor. Toplumun farklı kesimleri, yeni Suriye'nin etnik ve kültürel zenginliğini yansıtacak kararnamelerin adil bir şekilde genişletilmesi gerektiği görüşünü savunuyor.

YÜZ BİNLERCE ÖĞRENCİ VE AİLE ÇÖZÜM BEKLİYOR

Resmi verilere göre, 2024 ile 2026 yılları arasında 600 bini aşkın Suriyeli Türkiye’den ülkesine dönüş yaptı. Önceki yıllarda görev alan 5 bin 555 Türkçe öğretmeni aracılığıyla yaklaşık 390 bin Suriyeli öğrenciye Türkçe eğitimi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Yunus Emre Enstitüsü başta olmak üzere çeşitli kurumların desteğiyle yıllar içinde oluşturulan bu eğitim altyapısının ve kazanımların korunması amaçlanıyor. Türkçenin müfredattan çıkarılmasıyla ortaya çıkan sorunun Cumhurbaşkanı Ahmed Şara seviyesinde de gündeme taşındığı, tarafların kısa sürede çözüm sağlanması yönünde temaslarını sürdürdüğü belirtildi.