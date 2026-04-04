Kasımpaşa kalecisi Andreas Gianniotis, Kayserispor karşısında uzaklardan gole imza attı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Lacivert-beyazlılarda kaleci Andreas Gianniotis de bu maçta ilki yaşadı. Yunan kaleci, müsabakanın 66. dakikasında takımının 2. golünü kaydetti. Kendi yarı alanlarında kullanılan serbest vuruş sonrası Becao'nun pasında meşin yuvarlağı sert ve uzun bir şekilde rakip yarı sahaya gönderen isteyen Gianniotis, sarı-kırmızılı ekibin kalecisi Bilal'in bir anlık hatası sonrası fileleri havalandırdı.

Kasımpaşa, elde ettiği galibiyetle ligde kalma açısından önemli bir galibiyet elde ederken 33 yaşındaki kaleci de ilk gol sevincini yaşamış oldu.

2023-2024 sezonu başından itibaren İstanbul temsilcisinin formasını terleten Andreas Gianniotis, 3 sezonda tamamı 11'de olmak üzere 92 maçta toplam 8 bin 280 dakika forma giydi.