İnegöl’de TIR parkı ve lojistik bekleme merkezinin olmaması nedeniyle sürücüler, araçlarını fabrika önlerine veya yol kenarlarına park ediyor.

Bu da İnegöl’de hem trafik hem de güvenlik sorunlarına yol açıyor. İnegöllü iş insanı Fahrettin Baykan, bu soruna bir çözüm önerisi buldu.



Baykan yaptığı açıklama da şu ifadelere yer verdi;

“Ben bir eski kamyoncu olarak, sahada bizzat yaşamış biri olarak bu sorunu özellikle gündeme getirmek istiyorum. İnegöl ilçemizde her geçen gün büyüyen sanayi ve ticaret hacmine paralel olarak lojistik faaliyetler artmaktadır. Ancak buna rağmen tır ve ağır vasıta araçlar için yeterli park ve bekleme alanlarının bulunmaması ciddi bir sorun haline gelmiştir. Bugün birçok tır şoförü ilçemize geldiğinde aracını güvenle bırakabileceği bir alan bulamamakta; mecburen fabrika önlerine, yol kenarlarına park etmek zorunda kalmaktadır. Bu durum hem ceza yazılmasına hem de hırsızlık gibi güvenlik sorunlarına neden olmaktadır. Her ne kadar ilçemizde bir kamyon garajı bulunsa da, mevcut kapasite artık yetersiz kalmakta ve gelen araçları karşılayamamaktadır. Bu tablo; şoförleri, esnafı ve zabıtayı karşı karşıya getirmekte, herkes için sıkıntı oluşturmaktadır. Burada özellikle şunu belirtmek isterim: Bu işi belediye yapsın demiyoruz. TIR sahipleri ve özel sektör bu tür alanları oluşturmak için zaten hazır. Ancak gerekli izin ve kolaylıkların sağlanması gerekmektedir. Oysa çözüm bellidir. Özellikle İnegöl’ün giriş ve çıkış noktalarında uygun araziler planlanarak tır parkları ve lojistik bekleme alanları oluşturulmalı, bu tür yatırımlar teşvik edilmeli ve izin süreçleri kolaylaştırılmalıdır. Unutulmamalıdır ki sanayisi güçlü bir şehirde lojistik altyapının eksik olması kabul edilemez. İnegöl’e yakışır kalıcı çözümlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.”