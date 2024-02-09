Kasımpaşa, 28 yaşındaki Portekizli futbolcu Rochinha’yı kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Rochinha adıyla bilinen Diogo Filipe Costa Rocha’yı kadrosuna kattı. Sol kanat ve forvet mevkilerinde görev yapan Rochinha ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar anlaşma sağlandı. Lacivert-beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncunun transferini resmi sosyal medya hesabından da duyurdu.

Son olarak Katar’da Al Markhiya forması giyen Rochinha, oynadığı 11 mücadelede gol ya da asist üretemedi.