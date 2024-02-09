HAZIRLANIŞI: Domatesleri soyuyoruz ve küp küp doğruyoruz. Soğanı yemeklik doğruyoruz, hepsini süzgece alıyoruz. Dereotunu, maydanozu, fesleğeni, naneyi ince ince doğruyoruz. Karıştırma kabına yeşillikleri alıyoruz. Yumurtayı kırıyoruz. Unu, kabartma tozunu ilave ediyoruz. Süzülen domatesi ve soğanı ekliyoruz. Tuzunu ve karabiberini atıyoruz. Karıştırıyoruz ve kaşıkla parçalar koparıp, kızgın sıvıyağda kızartıyoruz. Islatılmış domates kurularını servis tabağına diziyoruz. Üstlerine kızarmış domates köftelerini koyarak servis ediyoruz. DOMATES KÖFTESİ 4 domates 1 soğan 1 tutam dereotu 1 tutam maydanoz 1 tutam fesleğen 1 tutam nane 1 yumurta 6 kurutulmuş domates 2 kahve fincanı un 1 pk. kabartma tozu 1 çay k. tuz yarım çay k. karabiber KIZARTMAK İÇİN: sıvıyağ

Kaynak: Haber merkezi