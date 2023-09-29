Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Azerbaycan Milletvekili Ganira Paşayeva’nın vefatı Türk Dünyasını yasa boğarken, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov da taziye mesajı yayınlayarak, yasta olduklarını söyledi.

Genel Başkan Ziyatdin Kassanov mesajında, “Türk dünyasının büyük kızı olarak tanıdığımız Ahıskalı Türklerin bacısı Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili, Kültür Komisyonu Başkanı Ganire Paşayeva’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ganire Paşayeva, sadece Azerbaycan halkı için değil tüm Türk dünyası için bir değer, ilişkilerin geliştirilmesi ve geleceği adına hayata geçirdiği özverili çalışmalarıyla tanınan, bilinen bir isimdi. Ahıskalı Türklerin gurur kaynağı olan Ganire Paşayeva, kültürel bağları güçlendiren ve Türk dünyasının birliğine katkıda bulunan bir kişilikti. O, her platformda Ahıskalı Türklerin sorunlarını dile getirdi, haklarını savundu. Türk dünyasına olan sevgisi ve bağlılığı, onun her zaman takdir edilen biri olmasını sağladı. Onun kaybı, Türk dünyasının büyük bir değerini kaybetmesi anlamına geliyor.” dedi.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, mesajında Paşayeva’nın her zamana Ahıskalı Türklere destek olduğunu da belirterek, “Büyük DATÜB ailesi olarak, Ganire Paşayeva’nın ailesine, sevenlerine ve tüm Türk dünyasına başsağlığı diliyoruz. Onun anısını yaşatmak, onun örnek liderliği ve fedakarlığıyla ilham almaya devam etmek için elimizden geleni yapacağız. Ruhu huzur içinde olsun. Allah rahmet eylesin” ifadelerine yer verdi.