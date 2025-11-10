Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı’yı arama çalışmaları 9’uncu gününde sürdürülüyor. Arama çalışmalarına AFAD, UMKE, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile komando birlikleri katılıyor. Arama çalışmaları, anne ve oğlunun en son görüldüğü yerler olan Alantepe ve Köseali köyleri ile civardaki 22 köyde yoğunlukla olarak yürütülüyor.

Engebeli ve ormanlık arazide termal dronlar ve arama kurtarma ve kadavra köpekleriyle yürütülen çalışmalara, Akıncı İHA, Yapay Zeka Görüntü Analiz Timi, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timi ile teknik istihbarat ekibi, İstihbarat Araştırma Timi, adli kolluk görevlileri, Emniyet İstihbarat Araştırma Ekibi, Emniyet Suç Araştırma Ekibi destek veriyor. Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde yaşayan Ayşe Sarı, "Biz hiç kadını görmedik. O gün bizler mantar toplamaya gitmiştik. 5 yaşında oğlu da varmış yanında, üzüldük. Aşağıda benim dünürüm var, onlar çeşmenin yanında görmüşler. ’Nereye gidiyorsun’ diye sorunca onları tehdit etmiş, ’sizler karışamazsınız’ demiş.

Kadını aşağıya doğru giderken geri çevirmişler, Bozkurt istikametine yönlendirmişler. Köyümüzden saat 17.00 sıralarında geçmiş. Biz hiç görmedik. İnşallah tez zamanda bulunur" dedi.