Olay saat 12.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1. Yeni Sokakta bulunan evde meydana geldi. Aile, 7 aylık bebeği Eren'i uyutup beşiğine yatırdılar. Anne bebeğini bir süre sonra kontrol etmek için beşiğe yaklaştı. Bebeğini hareketsiz bulan anne 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran bebeğe kalp masajı yapmaya başladılar. Ambulansa alınan bebek İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölümü öğrenen annesi gözyaşı dökerek büyük üzüntü yaşadı. Bebeğin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç