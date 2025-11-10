Müsabakalara yoğun katılım sağlanırken, Bursa temsilcileri turnuvaya damga vurdu.

Minik Altı kategorisinde rakiplerine set dahi vermeden üstün bir performans sergileyen Emir Tuğra Gümüş, turnuvayı zirvede tamamlayarak Bursa birincisi oldu.

Minikler kategorisinde ise tüm rakiplerini mağlup eden Çınar Öğütveren büyük bir başarıya imza atarak Bursa birinciliğini elde etti.

Her iki başarılı sporcunun yetişmesinde büyük emeği olan antrenör İsmail Gümüş tebrik edilirken, gelecekte daha büyük başarıların geleceğine inanıldığı vurgulandı.

Kaynak: BÜLTEN