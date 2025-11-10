Bursa’da son aylarda konkordato sürecine giren ve sahipleri hakkında dolandırıcılık iddialarıyla tutuklama kararı çıkarılan Atış Yapı’ya kayyum atandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan açıklamada, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma doğrultusunda mahkeme kararıyla Atış Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin de aralarında bulunduğu dört şirkete kayyum görevlendirildiği belirtildi. Açıklamada, kayyum atanmasının ardından Atış Yapı’ya ait tüm projelerin teknik, hukuki ve fiili açıdan kapsamlı bir incelemeye tabi tutulduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mahkeme kararlarıyla Atış Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. dahil dört şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır.

TMSF tarafından görevlendirilen yeni yönetim, çalışmalarına ivedilikle başlamıştır.

İnceleme ve Değerlendirme Süreci Devam Etmektedir

Kayyım atamasının ardından, Atış Yapı bünyesindeki tüm projeler teknik, hukuki ve fiili yönleriyle detaylı biçimde incelenmeye alınmıştır.

Ayrıca şirketin mali kaynakları, yükümlülükleri ve finansal yapısına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme süreci başlatılmıştır.

Amaç; mevcut durumun net ve şeffaf şekilde ortaya konması, kamusal hak sahiplerinin ve iş ortaklarının haklarının korunmasıdır.

Uygulanabilir Çözüm Yolları Duyurulacaktır

İnceleme ve analizlerin tamamlanmasının ardından elde edilecek veriler doğrultusunda, kamusal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve hak sahipleri için uygulanabilir çözüm yolları belirlenecektir.”

15 Ekim'de operasyon düzenlenmişti

Bursa’da 16 Haziran’da konkordato ilan eden inşaat firması Atış Yapı’ya 15 Ekim’de düzenlenen operasyonun ardından şirket sahipleri gözaltına alınmış, sonrasında tutuklanmıştı. AKP yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, geçmişte şirketle bir protokol imzaladığı; bu protokolle Ardgerme Köprü ve Bağlantı Yolları’nın yapım yetkisinin Atış Yapı’ya verildiği biliniyor.

Şirketin özellikle Smart ve Babylon projeleri aracılığıyla binlerce kişiyi mağdur ettiği öne sürülmüştü. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ise, Atış Yapı’nın konkordato ilan ettikten sonra da konut satışlarını sürdürdüğünü iddia etmişti.