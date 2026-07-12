ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması ve 14 maddelik mutabakatın fiilen geçerliliğini yitirmesinin ardından Hürmüz Boğazı’nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, stratejik su yolunun ikinci bir duyuruya kadar trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Devrim Muhafızları Donanması tarafından yapılan açıklamada, onaylanmamış bir rotada ilerlediği öne sürülen bir geminin uyarı ateşi açılarak durdurulduğu belirtildi. Bu gelişmenin ardından Hürmüz Boğazı’nın, ABD’nin bölgedeki müdahalesi sona erinceye kadar tamamen kapalı tutulacağı ifade edildi.

Açıklamada, olayın gerekçe gösterilerek İran’a karşı yeni bir adım atılması hâlinde sert karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

“Yetkisiz rotalarda seyir güvenliği tehdit ediyor”

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, yabancı unsurların bölgedeki faaliyetleri ile gemilerin izin verilmeyen güzergâhlarda ilerleme girişimlerinin güvenlik riski oluşturduğunu savundu.

Daha önce gemilere belirlenen rotaların dışına çıkılmaması yönünde uyarı yapıldığı belirtilen açıklamada, bazı gemilerin bu ikazları dikkate almadan “yetkisiz rotalarda” seyretmeye çalıştığı ileri sürüldü.

Bölgede tansiyon yükselirken ABD’nin Hürmüz kıyılarını hedef aldığı, İran’ın ise Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ABD üslerine saldırılar düzenlediği iddia edildi.