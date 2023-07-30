Kars Sarıkamış'ta bir yolcu otobüsü 120 metre yüksekliğindeki Karakurt Viyadüğü'nden aşağıya düştü. Viyadüğün 50 metrelik kısmından şarampole uçan otobüs paramparça olurken, feci kazada 7 ölü 22 yaralı olduğu öğrenildi.

Dün saat 17.00 sıralarında Ankara'dan hareket eden sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, sabah saatlerinde Karakurt Viyadüğü'nden düştü.

Kaza yerine giden Vali Vekli Muhammed Furkan Tuna, ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğünü, 22 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere götürüldü.