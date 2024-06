Feci kaza sabaha karşı 04.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Kılıç Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Abdurrahman Karataş (36) idaresindeki 35 AAK 265 plakalı Volkswagen marka otomobil, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Kılıç kavşağı yakınlarından Bursa’dan İstanbul istikametine seyir halindeyken, soyadı belirlenemeyen Ömer Faruk isimli şahsın kullandığı 41 ASG 504 plakalı Mercedes marka bir otomobile çarptı.

Her iki otomobil de savruldu

Çarpmanın şiddeti ile her iki otomobil de yolda savruldu. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobiller yaklaşık 60 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada 35 AAK 265 plakalı otomobilin sürücüsü Abdurrahman Karataş ile aynı araçtaki Buğra Demir Ülgül (28) araçtan fırladı. Kazada sürücü Abdurrahman Karataş ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Cem Agin (23) olay yerinde hayatını kaybetti.

6 kişi yaralandı

Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi ise yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yalova’daki hastanelere sevketti.

Ortalık savaş alanına döndü

Kaza nedeniyle Otoyolda Kılıç kavşağı savaş alanına döndü. Çarpışan iki otomobilin de motorları yerinden koparak yaklaşık 60 metrelik alana savruldu. Kaza sonrasında bariyerlerde sıkışan otomobil lastiği ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Trafik tek şeritten verildi

Kaza nedeniyle olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevkedildi. Ekipler yolda güvenlik önlemi alırken, otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri olay yerindeki incelemenin ardından cenaze aracı ile alınarak Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kaza sonrasında jandarma ekipleri kaza bölgesinde titiz bir çalışma yürüttü. Araçların ve araç parçalarının yoldan temizlenmesinin ardından ise trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.



