Bursa’da iki grup kadın arasında çıkan sözlü tartışma büyüdü, tartışma cadde ortasında kavgaya dönüştü. Caddeyi birbirine katan kadınların saç saça kavgası ise kameralara yansıdı.

Merkez, Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi’nde iki grup kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Taraflar arasında büyüyen sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Cadde ortasında birbirlerine giren tarafları çevredekiler dakikalarca ayırmaya çalıştı. Kadınların saç baş kavgası kameraya yansırken, olayda ciddi bir yaralanma meydana gelmedi.