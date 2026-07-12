Olay yerinden kaçan Ahmet T. isimli şüpheli, kısa süre sonra jandarmaya teslim olurken, yaşamını yitiren Ali Küçük’ün kavgayı ayırmaya çalıştığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Denizkent Mahallesi sahilinde bulunan otel önünde Ahmet T. ve bir grup genç arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine arabasından aldığı bıçağı gelişigüzel sallayan Ahmet T., bıçakla Ali Küçük ve 16 yaşındaki Nuri Ç.’ı yaraladı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından özel araçlarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Küçük yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, hayati tehlikesi bulunmayan Nuri Ç. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şüpheli teslim oldu

Olay yerinden ayrılarak evine giden şüpheli Ahmet T., babasıyla birlikte jandarma karakoluna gelerek teslim oldu. Ahmet T.’nin ifadesinde gece kendisini arayan M.D. isimli şahsın babasının arabasının lastiğinin patladığını, yardım istediğini belirtmesi üzerine otomobiliyle olay yerine geldiğini, M.D., A.T., Nuri Ç. ve Ali Küçük isimli şahısların kendisine saldırması ve darbetmesi üzerine aracında bulunan bıçağı alarak kendisini korumak için rastgele salladığını, Ali Küçük ve Nuri Ç.’nin yaralandığını görünce 112’yi arayarak ihbarda bulunduğunu söylediği bildirildi.

Diğer taraftan çevredeki vatandaşlar, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ali Küçük’ün kavgaya karışmadığını, kavga edenleri ayırmak isterken yaralandığını belirttiler.