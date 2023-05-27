CHP İlçe Başkanı Bengül Kavlan yazılı yaptığı açıklama da şu ifadeleri kullandı;

İnegöl İlçe Seçim Kurulu, AKP’nin hukuksuz talebini kabul ederek Cumhuriyet Halk Partisi’nin LED ekran kurmasını yasaklamaya kalktı.

İnegöl'de, halkımızın gerçekleri gösteren,

Sn Kılıçdaroğlu'nun mutfak çekimlerine, Babala TV yayınlarına,

Hüda- Par Genel Başkanıyla yapılan TV programından kesitlere, Ekrem İmamoğlu miting konuşması kesitlerine, Sinan Oğan'ın, Babala Tv de yaptığı Hizbullah açıklamasına, Erdoğan'ın PKK ile Oslo'da görüşmesine ait açıklama videosuna, mülteciler ile ilgili yapmış olduğu açıklamalarının videolarını içeren LED ekranımıza yasak

Kararı istendi.

Bu kararın, Cumhuriyet Halk Partisinin, muhalefet şerhine karşın oy birliği ile alındığını belirtiyorlar ve bu videolardaki gerçeklerden rahatsız olanlar, paylaşımlarda sınırı aşan ve suç iddia ve isnadı taşıyan paylaşım diye adlandırılan, fotoğraf ve videolar montaj değil, her biri değişik zamanlarda, TV kanallarında, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait konuşmalar dır.

Akp nin verdiği, 25.05.2023 tarihli şikayet dilekçesinde özetle; Sani Konukoğlu Camii önünde millet ittifakı (CHP ve diğer partiler) tarafından dev bir ekran kurulduğu Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik propagandanın sınırı aşan ve suç iddia ve isnadı taşıyan paylaşım ve konuşmaların gösteriminin ivedi şekilde kaldırılmasını talep etmekle diyerek, İnegöl İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına, LED ekran kurulumunun kaldırma talebinde bulunarak yasaklandığını görüyoruz.

Bizler, bu kararın, hukuki değil, siyasi olduğunu düşünüyoruz. Aynı zihniyet bugün de karşımıza çıkmıştır Atatürk Anıtı önünde kurmak istediğimiz, LED ekran için, ivedilikle bir karar alarak propaganda hakkımızı elimizden almaya çalışmıştır.

Bilindiği üzere, CHP İlçe Başkanlığı, Sani Konukoğlu camii yanına kurduğu LED ekrandan Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve belirttiğimiz görüntülerden yapılan konuşmaların “sadece sınırı aşan ve kendi Cumhuraşkanı adaylarının, basında yapmış olduğu bu konuşmalara suç iddiasında bulunmuştur.

Bu da bizim, LED ekranları kurmakta ne kadar haklı olduğumuzu göstermektedir.

Getirilen bu yasak, konuşmaların ve videoların içeriğini halkın duymasından gerçekten rahatsızlık duyuyorlar.

Propaganda hakkımız elimizden alınmaya çalışılıyor, alınan bu kararın bizler için, hukuki değil siyasi bir karar olduğuna inanıyoruz.

Seçim Kurulu bizlerin günlerdir hukuksuzca ve usulü aykırı yapılan propagandalarına yaptığımız hiç bir itirazımızı yerine getirmezken, defalarca talebimize karşılık verilmezken, AKP nin bu talebi yarım saat içinde karara bağlanması hukuksuzluk değildir de nedir?

Devletin her türlü imkanını hukuksuzca sonuna kadar kullanan AKP iktidarının, muhalefetin varlığına bile katlanamadığını zaten biliyoruz. Teknik imkan ve yöntemlerden yararlanarak propaganda yapma hakkımızı elimizden almaya çalışıyorlar. Bizler tüm İnegöl halkını, alınan bu hukuksuz karara rağmen, Cumartesi günü İnegöl'de ki seçim büromuzun önüne davet ediyoruz.

28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi, bu yasakçı zihniyetle özgür Türkiye seçenekleri arasında geçecektir. Vatanını seven 28 Mayıs’ta sandığa gitsin!

▪️Suriyeliler gidecek

▪️Terör bitecek

▪️Vatanını seven sandığa gelsin

Bengül Kavlan

CHP ÎNEGÖL İLÇE BAŞKANLIĞI