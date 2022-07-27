Turgutalp mahallesinde meydana gelen olayda 2 araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Kaza Turgutalp mahallesi Hazine sokak ile Hasköy sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hazine sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Hasan A. Yönetimindeki 16 AC 6771 plakalı otomobil ile Hasköy sokaktan gelen sürücü Hasan Ö. Yönetimindeki 16 KBG 57 plakalı otomobil, 2 sokağın kesiştiği kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu Sürücü Hasan Ö. Yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.