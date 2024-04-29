Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 48 yaşındaki polis memuru İbrahim Arslan, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Arslan, polis mangası eşliğinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne’de bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören polis memuru İbrahim Arslan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis Memuru İbrahim Arslan, sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğdu. Arslan için ilk olarak İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından Arslan’ın özgeçmişi okundu. Polis Mangası eşliğinde düzenlenen Törene İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Eşi Aynur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Hacı Ali Büber, emniyet personeli, mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Karaburun, acı bir gün yaşadıklarını belirtti. Polis memuru İbrahim Arslan’ın akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hekimlerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığını ve hayatını kaybettiğini söyleyen Karaburun, "İbrahim kardeşimiz emniyet teşkilatımızın şerefli bir personeliydi. Sevilen, sayılan, arkadaşları tarafından değer verilen, görevini layıkıyla yapan bir personelimizdi. Bu dünyada onurlu bir yaşam sürdü. Bize düşen görev; onun arkasından dua etmek, ismini yaşatmak, ailesine, onun emanetlerine sahip çıkmaktır. Merhum İbrahim kardeşimizin Rabbim mekanını cennet eylesin. Ailesine, teşkilatımıza, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" dedi.

Karaburun’un konuşmasının ardından, İl Müftü Yardımcısı Adem Özsoy tarafından dua okundu. Yapılan duanın ardından Arslan’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, polislerin omuzlarında törenin yapılacağı Eski Cami’ye getirildi.

Cenaze törenine katılan Edirne Valisi Yunus Sezer, Arslan’ın ailesine sabır ve başsağlığı diledi. Arslan’ın naaşı helallik alınması ve kılınan namazın ardından polislerin omuzlarında cenaze aracına bindirildi. Arslan’ın naaşı Edirne’de Yenişehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.