Şile Belediyesi, İstanbul’a en yakın turizm ilçesi Şile’de, birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaparak, Şile’nin eşsiz doğal güzelliklerini tanıtmayı ve korumayı sürdürüyor.

Şile Belediyesi organizasyonu ve vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşen 10. Şakayık Şenliği, Şile Belediyesi ve Şile Çevre Gönüllüleri Derneği işbirliğindeki organizasyon ile Hasanlı-Sarıkavak’ta gerçekleştirildi. Garnizon Komutanı Albay Mehmet Sutaşır, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Şile Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Nabi Evren, Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü Bedrettin Naim Arslan, kamu kurum ve kuruluşları amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile muhtarlar ve çok sayıda Şileli vatandaşın katıldığı etkinlik renkli anlara sahne oldu.

Çevre, doğa sevgisi ve sürdürülebilir yaşam kavramlarının altı çizildi

Şile Belediyesi ve Şile Çevre Gönüllüleri Derneği işbirliği ile bu yıl 10.’su düzenlenen Şakayık Şenliği, farklı yaş gruplarından pek çok doğa meraklısı vatandaşı Sarıkavak Köy Meydanı’nda buluşturdu. İstanbul Anadolu Yakası’nda sadece Şile Sarıkavak Köyü’nde açan ve Türkiye’de yetişen en önemli endemik bitkiler arasında yer alan Şakayık çiçeğiyle düzenlenen şenlikte 7’den 70’e kamuoyunun gündemine taşınarak, çevresel değerlerin korunması, doğa sevgisi ve sürdürülebilir yaşam kavramlarının altı çizildi.

Şenliğe özel doğa yürüyüşü ve Suat Erdem’den keman dinletisi ziyafeti

Şenlik Keman virtüözü Suat Erdem’in keman dinletisi ile başlarken katılımcılar Suat Erdem’in dinletisine coşku ile eşlik etti. Yöresel börek tadım yarışmasının da düzenlendiği şenlikte yarışmacılar birbirinden lezzetli börekleri jürinin beğenisine sundu. Dereceye giren yarışmacılara sertifikalarını törenle takdim eden Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı yöresel lezzetlerden mancarlı pideyi çok sevdiğini belirterek jüriye tadım esnasında eşlik etti. Katılımcıların şenlik sonunda doğa yürüyüşü yaptığı etkinlikte, yürüyüş severler Sarıkavak’ın eşsiz manzarası eşliğinde oksijen depoladı.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı: “Şile şakayık açtı!”

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, şenliğin açılış konuşmasında, ‘’Bölgemizin eski ve manevi değerlerine sahip çıkmaktan dolayı çok mutluyuz, onurluyuz ve gururluyuz. Tabii bunda Şile Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı olan Sayın Nabi Evren Ağabeyimizin katkısı çok büyük. Bizlerin Şile bölgesinin Şakayık Çiçeği ve Kum Zambakları gibi bütün endemik bitkilerine sahip çıkmamız lâzım. Bugün 10. Şakayık Şenliği’ne çevre illerden ve köylerden gelen değerli misafirlerimiz var. Şenliğimize göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.’’ dedi. 11. Şakayık Şenliği için katılımcılara müjde veren Başkan Özgür Kabadayı: “Bu benim bir belediye başkanı olarak düzenlediğim ilk festivalim. Dün İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile telefon ile görüştüm ve kendisinden 11. Şakayık Şenliğine katılacağına dair sözü aldık.’’ ifadelerini kullandı.

Şile Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Nabi Evren ise “Şile yöremizde son derece doğal, tarihi ve kültürel değerler var. Güzeller güzeli şakayık çiçeğinin bu güzel festivalini 10 yıl evvel Işık Üniversitesi bünyesinde düzenlemeye başlamıştık. Şimdi Şile Belediyemiz ile yine Özgür Kabadayı Başkanımız ile düzenlemeye devam ediyoruz. Başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz’’ dedi.

Şakayık çiçeği İstanbul’da yalnızca Şile Sarıkavak’ta yetişiyor

Şakayık, şakayıkgiller (paeoniaceae) familyasının tek cinsi paeonia altında yer alan türlerin ortak adı. Şile’de yerel halkın “Zonbak” dediği Şakayık çiçeği Şile’de yalnızca Sarıkavak’ta yetişiyor. Şakayık çiçeğinin açma zamanı, şenliğin gerçekleşme zamanını da belirliyor. Bu nedenle her yıl farklı takvim günlerinde kutlanıyor.