Balya’nın kırsal mahallesi Kayalar’da baharın müjdecisi Hıdırellez, geleneksel hayır yemeği ve oyunlarla kutlandı. Baharın gelişi olarak kabul edilen Hıdırellez’de şenliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bu yıl ilk defa Hıdırellez şenliklerinde yöre hanımlarının yaptığı yemek yarışması damga vurdu.

Kayalar mahallesinde yapılan etkinliklere katılan yüzlerce vatandaşa hayır yemekleri verilmesi ile başladı. Hayır yemeği sonrası etkinlikler, gencinden yaşlısına herkesin katılımı ile gerçekleştirilen geleneksel yarışmalar ve oyunlarla devam etti. Köy meydanında yapılan etkinliklerde keyif dolu anlar yaşandı. Kule oyunları, mendil kapmaca, yumurta taşıma, çuval yarışı, halat çekme gibi birçok farklı yarışmalarla çocuğundan yaşlısına tüm vatandaşlar eğlence dolu anlar yaşadı.

Hıdırellez’in baharın müjdeleyicisi, bol ve bereketin simgesi olduğunu belirten Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, “Kayalar köyümüzün geleneksel Hıdırellez şenliklerine milletvekilimiz Serkan Sarı ile birlikte katıldık, mahalle sakinlerimizin ikramları ve samimiyeti ile karşılandık. Bu güzel ortamı hazırlayan mahalle sakinlerimize, yeni seçilen çalışkan genç muhtarımız Serdar Kıranlı’ya, Kayalarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz“ dedi.

Muhtar Kıranlı, "Gençlere çok şey borçluyuz"

Gelenek ve göreneklerin yaşatıldığı Hıdırellez etkinliklerinin vatandaşlarla bir araya geldikleri çok kıymetli etkinlikler olduğunu belirten Kayalar köyü muhtarı Serdar Kıranlı da, “Geleneksel hayrımıza kaktı sağlayan köy halkımıza ve hayırseverlere çok teşekkür ediyorum. Hayır hazırlıklarında gece gündüz emeği geçen Kayalarlı genç arkadaşlarıma ve hayrımıza icabet eden Milletvekilimiz Serkan Sarı, Balya Belediye Başkanımız Orhan Gaga, Balıkesir Üniversitesi Rektör yardımcısı Murat Doğdubay, Prof. Dr. Duriye Bozok, Doç. Dr. Nilgün Karaman, Balıkesir Aşçılar Pastacılar Dernek Başkanı Şefimiz Levent Kaynak, Kayader Başkanımız Dr. Ziyaettin Arıburnu, Balya CHP ilçe Başkanı Halit Eren, köy halkımıza, hemşerilerimize ve emeği geçen kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan bayanlarımız da ikramları ile güzellik kattılar. Gelenek ve göreneklerimizi yaşatacağız, kültürümüzü yaşatacağız. Bir arada olacağız, birlikte olacağız. Memleketimizin daha güzel günlere kavuşması için mücadele edeceğiz“ şeklinde konuştu.

Bayanlar yemek ve tatlıları ile yarıştı

Kayalar kırsal mahallesinde bu yıl ilk defa yapılan ve köy hanımlarının katıldığı ve jüri üyeliğini Balıkesir Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğdubay, Prof. Dr. Düriye Bozok, Dr. öğretim üyesi Nilgün Karaman, Balıkesir Aşçılar Pastacılar Dernek Başkanı Şef Levent Kaynak tarafından yapılan değerlendirmede Yemek dalında 1. Remziye Yağcı, 2.Rukiye Aydemir, 3. Nesihat Özdemir olurken Tatlı dalında da 1. Sabriye Kocaoğlan, 2. Gülten Kocaoğlan ve 3. Gülsüm Dağlı oldu. Yarışmada dereceye giren yarışmacılara Balıkesir Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğdubay, Prof. Dr. Düriye Bozok, Dr. öğretim üyesi Nilgün Karaman, Balıkesir Aşçılar Pastacılar Dernek Başkanı Şef Levent Kaynak tarafından plaket ve madalya taktimi yapıldı.