Kaza, Salim Dervişoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 41 R 0408 plakalı Hyundai marka minibüs, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kaldırıma çarpan minibüs, çarpmanın etkisiyle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü H.Y., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.