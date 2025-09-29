Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Eylül ayı basın toplantısını Belediye Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştiriliyor.

Başkan Bozbey, toplantının ana gündeminin gençlik odaklı çalışmalar olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı daire başkanlıkları ve iştiraklerin yürüttüğü faaliyetleri de kamuoyu ile paylaştı.

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ GASTRONOMİ DURAKLARINDAN BİRİ BURSA OLDU

Uluslararası 4. Gastronomi festivalini tamamladıklarını belirten Bozbey, “Konuk olan ünlü şeflerin ve yazarların vurguladığı gibi festivalimiz artık ülkemizin sayılı gastronomi festivalleri arasında girmiştir. Bursa’mızın zengin mutfağının tanıtılması açısından önemlidir. Emeği geçen her bir bireye şeflerimize, kurumlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye’nin en önemli gastronomi duraklarından biri Bursa oldu. Türkiye sınırlarını aşan festival olgusu memnuniyetini dile getirdiler. Orası panayır alanı değildir. Söyleşilerle 100’ün üzerinde etkinlik yapıldı. Bursa’nın unutulmaya yüz tutmuş yemekleri yeni yorumlarla sunuldu. Hem ülkemizin hem yurt dışından gelen şeflerin yapmış olduğu yorumlar ilave olarak Bursa’mıza katkı sağladı” dedi.

“GENÇLERİN SESİNİ DUYMAYAN BİR KENT GELECEĞE DE GÜVENLE İLERLEYEMEZ”

‘Bugün toplantıyı gençlere ayıracağız’ diyen Bozbey, “Bugün geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitimden spora her alanda desteklenmesi için yapmış olduğumuz çalışmalardan kesitler sunacağım. Bugün toplantıyı gençlere ayıracağız. Bugün temamız gençler. Her bireyin potansiyelini ortaya koyabildiği, fırsat eşitliği ile güçlendiği bir Bursa için gençlerimizi her alanda desteklemeye kararlıyız. Gençlerin sesini duymayan bir kent geleceğe de güvenle ilerleyemez. Bu nedenle gençliğe dair tüm projelerimizi hizmet olarak görmüyoruz. Bu toplantımızda Gençlik Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’mız olmak üzere projelerimizde bahsedeceğim. Bu süreçte kentimize değer katan önemli açılışlarımızı da sizlerle paylaşacağım. Sadece Orhaneli’nde 1100 civarında gencimiz, Gemlik’te 2200 gencimiz hem spor hem faaliyetlerle tanışma imkanı buldu. Ancak Karacaali Gençlik Kampı bizden alındı, büyükşehirden aldı. Göynükbelen için ise dava sonuçlarını bekliyoruz. Büyükşehir yapmıştı orasını, daha sonra meclise getirildi Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne tahsis edildi. Gençleri kültürel, sporla buluşturduğumuz bir alan. Orada ne siyasal çalışma var ne de başka bir çalışma. Her yıl binlerce gencimiz Bursa’ya geliyor. Hem terminalde hem de kampüste onları karşıladık. Üniversiteye hoş geldin şenlikleriyle onlara Bursa’yı tanıtıyoruz, Bursa’yı içselleştiriyoruz. Geçen yıldan başladığımız özellikle 29 Ekim’de 17 ilçede gençlerle buluşmalarımız devam edecek. 11. ve 12. sınıf öğrencilerimize zamanı verimli kullanmayı hedefleyen çeşitli kamplar da yaptık. Burada akademisyenlerimiz de destek veriyorlar. Yerel yönetimlerin var olan tesisleri kullanmasıyla yereldeki gençlerimizin daha fazla kullanacağını tekrar ifade etmek istiyorum. Sporda gençlerimizin başarılı olduğunu görüyoruz. İbrahim Öner, Mete Gazoz gibi şampiyonları ağırladık ve binin üzerinde genç onları dinleyerek onlardan ilham aldı. Gençlerimizi şehir dışı gezilerle bir araya getiriyoruz” diye konuştu.

Bozbey, “Gençlerimizin yerel yönetimlere dair fikirlerini öğrenmek için Genç Fikirler toplantısı düzenledik. Bizim yerel yönetimden beklentileriyle gençlerin beklentileri arasında epey fark var. Gençler farklı şeyler bekliyorlar. Tabi hedefimiz ilkokuldan başlamak üzere fabrika 11-12 civarında olmak üzere o fabrikalarda üretimi görsünler istiyoruz. Başlangıç ve sonuç üretimini görsünler istiyorum. Bunu Japonya’da gördüğüm için söylüyorum. Arkadaşlar tesadüfen demir çelik fabrikasına götürdüler bizi. Fabrikaya gittiğimizde küçük ilkokul çocuklarını gördük. Bunlar hayırdır dedim. Biz her sene bu fabrikada gezdiriyoruz dediler. Çocukları götürüyoruz korumalı bir şekilde üretimin başından sonuna kadar anlatıyorlar. Şimdi sizler öyle bir bilgiyle donanacaksınız ki sizler daha büyüğünü yapacaksınız diyorlar. Her yıl 12 farklı fabrikayı gezen bir çocuğun beyninde neler oluşur bir düşünün. Hedef en iyisini yapmak. Biz niye yapamıyoruz? Biz daha iyisini yaparız. İşte onun için diyoruz fabrikalarla görüştüler ama çekingen davranıyorlar, biz bunu çözeceğiz. Görecek ki o çocuğun beyninde şimşekler çaksın. Dijital Gençlik Merkezi’mizde yapay zeka ve robotik kodlama gibi faaliyetleri yapıyoruz. Spor alanında 17 ilçemizde 17 farklı branşta hem okullarımız hem de üniversitelerimizden birçok gençlerimiz katıldı. Yaklaşık 100 binin üzerinde katılımcı sağladı. Burada yer alan okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenlerimize teşekkür ederim. Biz Milli Eğitim’le beraber çalışmak istiyoruz. Bu projede başlangıçta epey emek sarf ettik. Ben Sayın Valimize teşekkür etmek istiyorum. Onun katkısıyla çözdük. Amacımız belli. Gençlerimiz spor yapsınlar birbirini tanısınlar. Bunun kime kötülüğü var? Beden eğitimi öğretmenlerimizin tamamı hazır, hepsi istiyorlar. Gençlerimizin bir arada olduğu bir ortamın sağlanması tarafındayız” dedi.

“260 AMATÖR SPOR KULÜBÜMÜZÜN LİGLERE KATILMASI İÇİN ÜCRETLERİNİ BİZ ÖDEDİK”

“Uludağ’ı görmemiş gençlerimiz var” diye Bozbey, “Arkadaşlarımız tespit ettiler, arkadaşlarımız Uludağ’a teleferikle çıkardılar. Bursa’yı yukarıdan görmüş oldular. Düşünün. 1200 civarında çocuğumuzu kayak sporuyla tanıştırdık. Gemlik’te farklı organizasyonlara imza attık. Gemlik’te deniz küreği şampiyonası düzenledik. Kumla ve Gemlik’te su jeti şampiyonası yaptık. Geleneksel sporlarda yağlı güreşe destek verdik. İnanın Bursa’mızı sporun merkezi konumuna getirmek. Bununla ilgili voleybol ve basketbolda çalışmalar yaptığımız gibi Bursaspor bizim marka değerimiz. Yüzlerce genci Bursaspor maçlarına götürdük ve götürmeye devam ediyoruz. Diğer taraftan spor tesislerini artırmaya devam ediyoruz. 2025’in ilk 8 ayında 1.2 milyon civarında gencimiz tesislerimizden yararlandı. 8271 çocuğumuzda yaz spor okullarımızda yer aldılar. Engelli çocuklarımıza da destek oluyoruz. Hem amatör kulüplerimize destek oluyoruz. Türkiye’de bir ilktir bu. 260 amatör spor kulübümüzün liglere katılması için ücretlerini biz ödedik” diye konuştu.