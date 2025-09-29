Eylül Ayı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşmasının ardından soru ve önerileri dinleyen Başkan Mustafa Bozbey, çevrenin daha temiz tutulması için ellerinden geleni yaptıklarını, ancak duyarsız vatandaşların ise cezalandırılması için gereken düzenlemeyi yapıp mecliste görüşeceklerini söyledi. Başkan Bozbey, "Yere çöp atanlar için bir düzenleme yapacağız. Şu anda gündemimizde var. Konuyla ilgili daire başkanlarımız gereken çalışmayı yapıyorlar. Yakın zamanda da mecliste bu konuyu göreceğiz" dedi.

Mecliste görüşülecek teklifle birlikte 'Kabahatler Kanunu' üzerinden ceza yazılabileceğini belirten Bozbey'in açıklamasının ardından düzenleme hayata geçtiğinde, çevreyi kirleten ve çöplerini yerlere atan kişilerin tespit edilerek ceza kesilecek.

Kaynak: İHA