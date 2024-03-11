İstanbul-Ankara yolu üzerinde yer alan Bilecik Belediyesi Kayı Boyu Anıtı’nda kapsamlı bakım ve düzenleme çalışması yapıldı.

‘Diriliş, Kuruluş ve Kurtuluş’un Şehri Bilecik’e Hoş geldiniz temasıyla binlerce kişinin ziyaret ederek, hatıra fotoğrafları çektirdiği anıt ve çevresinde düzenleme ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

Anıtta yer alan yazı ve görsellerin de bakımının yapıldığı çalışmalar kapsamında peyzaj ve yeniden düzenleme faaliyetleri de gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında anıta giden ulaşım yolunda da gerekli düzenlemeler gerçekleştirilerek, vatandaşların ulaşımı kolaylaştırıldı.